Укроборонпром припинить існування: Кабмін вирішив перетворив концерн на акціонерне товариство

10 грудня 2021 , 04:50
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Джерело:

Укроборонпром

Кабінет Міністрів 9 грудня ухвалив рішення про перетворення Укроборонпрому з державного концерну на акціонерне товариство. 43 його стратегічні підприємства реорганізують.

Вони стануть господарськими товариствами, а проте й далі перебуватимуть під повним контролем держави. Усе це роблять для того, щоб осучаснити оборонну сферу України.

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"Сучасна високотехнологічна оборонна компанія"

Закон про реформування державних оборонних підприємств президент Володимир Зеленський підписав ще 1 жовтня. Його втілення має на меті запровадити на цих підприємствах корпоративне управління задля підвищення обороноздатності, економічної безпеки й захисту інтересів України.

Уряд якийсь час готувалося до цього, і 9 грудня ухвалив необхідне рішення: державний концерн перетвориться, як повідомили у пресслужбі Укроборонпрому, на "сучасну високотехнологічну оборонну компанію".

Концерн припинить існування шляхом перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі Україна,
– повідомили у компанії.

Державні підприємства, які є частинами концерну, реорганізують у господарські товариства (акціонерні або з обмеженою відповідальністю), які також будуть на 100% належати державі.

Як саме зміниться Укроборонпром

Окрім упровадження корпоративного управління (і, відповідно, мінімізації корупційних ризиків та політичного тиску), трансформація Укроборонпрому передбачатиме:

  • Запровадження новітніх технологій для виготовлення сучасного високотехнологічного озброєння й військової техніки для ЗСУ.
  • Створення спільних проєктів та програм зі закордонними партнерами задля відкриття нових можливостей для оборонних підприємств України.
  • Залучення інвестицій, враховуючи й іноземні, задля модернізації виробництва та втілення інновацій.

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Автор: Олесь Друкач