Укроборонпром припинить існування: Кабмін вирішив перетворив концерн на акціонерне товариство
Джерело:Укроборонпром
Кабінет Міністрів 9 грудня ухвалив рішення про перетворення Укроборонпрому з державного концерну на акціонерне товариство. 43 його стратегічні підприємства реорганізують.
Вони стануть господарськими товариствами, а проте й далі перебуватимуть під повним контролем держави. Усе це роблять для того, щоб осучаснити оборонну сферу України.
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"Сучасна високотехнологічна оборонна компанія"
Закон про реформування державних оборонних підприємств президент Володимир Зеленський підписав ще 1 жовтня. Його втілення має на меті запровадити на цих підприємствах корпоративне управління задля підвищення обороноздатності, економічної безпеки й захисту інтересів України.
Уряд якийсь час готувалося до цього, і 9 грудня ухвалив необхідне рішення: державний концерн перетвориться, як повідомили у пресслужбі Укроборонпрому, на "сучасну високотехнологічну оборонну компанію".
Концерн припинить існування шляхом перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі Україна,
– повідомили у компанії.
Державні підприємства, які є частинами концерну, реорганізують у господарські товариства (акціонерні або з обмеженою відповідальністю), які також будуть на 100% належати державі.
Як саме зміниться Укроборонпром
Окрім упровадження корпоративного управління (і, відповідно, мінімізації корупційних ризиків та політичного тиску), трансформація Укроборонпрому передбачатиме:
- Запровадження новітніх технологій для виготовлення сучасного високотехнологічного озброєння й військової техніки для ЗСУ.
- Створення спільних проєктів та програм зі закордонними партнерами задля відкриття нових можливостей для оборонних підприємств України.
- Залучення інвестицій, враховуючи й іноземні, задля модернізації виробництва та втілення інновацій.
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