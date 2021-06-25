В Укроборонпромі – без контрактів: чому в Україні гальмують оборонні закупівлі

В Україні гальмуються оборонні закупівлі. Від початку 2021 року з Укроборонпромом держава не уклала жодного контракту, і це в країні, де восьмий рік триває війна.

Ще у 2020 році Верховна Рада ухвалила новий закон про оборонні закупівлі, але він досі не працює, бо немає підзаконних актів. Понад 30 відповідних документів мало б розробити Міноборони спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, деякі ухвалили тільки у квітні, а деякі – досі чекають свого часу.

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В Укроборонпромі виправдовувались, що саме через так звану юридичну колізію нічого й не виходить, бо ж працювати за новим законодавством всі мали б уже з початку квітня. Відтак, нині оборонні закупівлі на 2021 рік фактично заблоковані, а деякі підприємства Укроборонпрому простоюють без роботи.

"Для нас дійсно ситуація критична. Деякі підприємства у нас наразі стають у простій тому, що нема завантаженості виробництва. Укроборонпром працює дві третини загального обсягу виробництва реалізації на експорт, третина – для внутрішніх замовників. Більшість підприємств виживає рахунком експорту", – розповів заступник гендиректора з виробництва Укроборонпрому Ігор Фоменко.

В Міноборони уникають запитань

Натомість в Міноборони вже відповіли на звинувачення, переконували, все відбувається планово. У новому законі передбачено перехідний період і замовлення на 2021 рік можна провести за старим законодавством, тож загрози зриву державного оборонного замовлення начебто немає.

Ситуація в Укроборонпромі критична: дивіться відео

Щоправда, почути прямі відповіді на резонансні запитання від представників Міноборони так і не вдалося. Директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут запитав, як так вийшло, що перед Новим роком, незважаючи на концепцію ВМС до 2035 року, яка передбачає корвети на третьому етапі з 30 по 35 рік, частину коштів з ДОЗу різко витратити на корвети.

Щодо купівлі корвету, ми готові надати інформацію окремо, за запитом,

– сказав начальник відділу розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Віктор Трач.

Система щодо оборонного замовлення – застаріла

Відповідна ситуація демонструє всю непридатність інструменту державних оборонних закупівель у сучасних реаліях.

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"Проблема в тому, що ДОЗ – абсолютно недіючий інструмент. Це інструмент, який придумали в радянські часи. Це інструмент, який був вигаданий для планової економіки, інструмент, який залишився буквально в деяких країнах світу, які не мають до НАТО та ринкової економіки жодного відношення", – сказав міністр оборони України у 2019 – 2020 роках Андрій Загороднюк.

Застарілу систему було необхідно змінити ще кілька років тому, проте навіть той факт, що ворог давно біля воріт, чомусь, не стимулює владу раз і назавжди розв'язати проблеми оборонного замовлення.