Експрем'єр Гончарук, Милованов та інші: Кабмін затвердив склад наглядової ради Укроборонпрому

29 грудня відбулося засідання Кабінету Міністрів. Під час нього затвердили склад наглядової ради Укроборонпрому.

Детальніше про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Він також зауважив, хто увійшов до складу наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

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Хто увійшов до складу наглядової ради Укроборонпрому

Олексій Гончарук. Він у період з 2019 по 2020 роки був прем'єр-міністром України. Крім того, він – голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка".

Він у період з 2019 по 2020 роки був прем'єр-міністром України. Крім того, він – голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка". Тимофій Милованов. Він – президент Київської Школи Економіки, а також колишній очільник Міністерства економіки України. Крім того, він був главою наглядової ради Укроборонпрому.

Він – президент Київської Школи Економіки, а також колишній очільник Міністерства економіки України. Крім того, він був главою наглядової ради Укроборонпрому. Сергій Коновець. Він – колишній член наглядової ради Укрексімбанку, а також правління НАК Нафтогаз України. А ще Коновець – член наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України".

Він – колишній член наглядової ради Укрексімбанку, а також правління НАК Нафтогаз України. А ще Коновець – член наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України". Давід Ломджарія. Він – член наглядової ради Укрзалізниці. Також Ломджарія – виконавчий директор в "Iberia Group", керуючий партнер "Four Seas Trading", а також глава наглядової ради "SunEnergy Bank". Звернімо увагу на те, що всі ці компанії розташовані у Грузії.

Він – член наглядової ради Укрзалізниці. Також Ломджарія – виконавчий директор в "Iberia Group", керуючий партнер "Four Seas Trading", а також глава наглядової ради "SunEnergy Bank". Звернімо увагу на те, що всі ці компанії розташовані у Грузії. Лінді Сміт. Вона – президентка та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).



Склад наглядової ради Укроборонпрому / Інфографіка з телеграму Камишіна

Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою. Я впевнений, що разом з Германом Сметаніним нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію Укроборонпрому в прозорий європейський оборонний холдинг,

– додав Камишін.

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