Експрем'єр Гончарук, Милованов та інші: Кабмін затвердив склад наглядової ради Укроборонпрому
30 грудня 2023, 01:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олександра Камишіна
29 грудня відбулося засідання Кабінету Міністрів. Під час нього затвердили склад наглядової ради Укроборонпрому.
Детальніше про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Він також зауважив, хто увійшов до складу наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".
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Хто увійшов до складу наглядової ради Укроборонпрому
- Олексій Гончарук. Він у період з 2019 по 2020 роки був прем'єр-міністром України. Крім того, він – голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка".
- Тимофій Милованов. Він – президент Київської Школи Економіки, а також колишній очільник Міністерства економіки України. Крім того, він був главою наглядової ради Укроборонпрому.
- Сергій Коновець. Він – колишній член наглядової ради Укрексімбанку, а також правління НАК Нафтогаз України. А ще Коновець – член наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України".
- Давід Ломджарія. Він – член наглядової ради Укрзалізниці. Також Ломджарія – виконавчий директор в "Iberia Group", керуючий партнер "Four Seas Trading", а також глава наглядової ради "SunEnergy Bank". Звернімо увагу на те, що всі ці компанії розташовані у Грузії.
- Лінді Сміт. Вона – президентка та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).
Склад наглядової ради Укроборонпрому / Інфографіка з телеграму Камишіна
Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою. Я впевнений, що разом з Германом Сметаніним нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію Укроборонпрому в прозорий європейський оборонний холдинг,
– додав Камишін.
Мільйон дронів для ЗСУ
- Звернімо увагу, що раніше Рустем Умєров прокоментував питання створення мільйона дронів. За його словами, у Міністерстві оборони вже є план щодо виробництва та закупівлі безпілотників на 2024 рік. Також він зазначив, що розробники дронів останніми місяцями почали працювати у пришвидшеному темпі.
- Нагадаймо, що на наступний рік Володимир Зеленський анонсував виробництво мільйона дронів. За словами Умєрова, нашій державі вдасться навіть перевищити це число.
- Рустем Умєров прогнозує, що з 50 тисяч дронів українського виробництва держава закупить, ймовірно, всі. Якщо не більше. Відомо, що кошти перерахували нещодавно і робота вже стартувала.