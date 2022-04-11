"Укрпошта" припиняє випуск поштових марок і конвертів з номіналами V і Z

"Укрпошта" більше не випускатиме поштові марки та марковані конверти з літерним номіналом V, а також марки з номіналом Z. Ці символи тепер асоціюються з війною Росії, яку та розпочала проти України

Поштові марки та марковані конверти з літерним номіналом V були серед найпопулярніших в Україні. Їх тариф – 12 гривень – для пересилання простих листів масою до 50 грамів по Україні. Марка номіналом Z (еквівалент 1 долара для міжнародної доставки листів масою до 50 грамів). Ці та інші літерні позначення номінальної вартості Укрпошта почала активно використовувати з 2017 року.

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"Оскільки завдяки старанням Росії літери V і Z стали символами нового фашизму і терору, національний оператор прийняв рішення про припинення виготовлення поштових марок і маркованих конвертів з їх використанням і вже розпочав роботи з розробки нових знаків поштової оплати з іншими літерними номіналами", – йдеться в заяві "Укрпошти".

Російська армія під час свого вторгнення в Україну позначала свою військову техніку декількома латинськими літерами – Z, V чи O, що означали різні сили військ. Також були помічені X та A. Саме Z та V, які траплялися найчастіша, і стали символами російської війни проти України.

Однак там попередили, що це може зайняти певний час.

Разом з цим, поштові марки і марковані конверти, введені Укрпоштою в обіг до 24 лютого 2022 року, і далі вважатимуться дійсними для оплати послуг поштового зв’язку – "Укрпошта" продовжує їх реалізацію у всіх своїх відділеннях та приймання від клієнтів.

Варто відзначити, що деякі марки з номіналом V є серед художніх випусків "Укрпошти", у тому числі присвячених українським військовим – поштові марки "Тризуб" (2022 рік випуску), "Морський тральщик "Черкаси" U311" (2021), "Монумент Незалежності, Київ" (2021), "Передова" (2020), "Вони вистояли! Не витримав бетон!" (2020), "Слава Україні!" (2019), марковий аркуш "Збройні сили України. Сухопутні війська" (2021). Вони зберігаються в колекціях філателістів різних країн, а також є надбанням Музейного фонду.