Укрпошта знову запрацювала на Луганщині: зворушливе відео з бабусями, котрі йдуть по пенсію
Джерело:Ігор Смілянський
Захисники України продовжують звільняти з-під окупації рідну землю. Де ще вчора ступали берці росіян, сьогодні вже повертаються звичні для українців сервіси. Так, на Луганщині запрацювала Укрпошта.
Про це розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Тож там тепер відновили виплати пенсії.
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Укрпошта запрацювала на Луганщині
За словами Смілянського, поштовий оператор відновив свою роботу у селі Невське. За сприяння Червоного Хреста там уже вдалося видати пенсії. Як зазначив гендиректор Укрпошти, за день здійснили близько 100 виплат.
Мені здається, слова від бабусі "Дякую Вам і Слава Україні!" – краще за будь-які мої слова,
– додав він.
А ось і ті самі бабусі, про яких згадав Смілянський. Попереджаємо, що цей ролик дивитися без сліз просто неможливо.
Бабусі йдуть по пенсію у звільненому Невському: дивіться відео
Зустрівся з Гайдаєм і погасили марку
Смілянський особисто прибув до Невського. Він зустрівся з главою ОВА Сергієм Гайдаєм. Разом вони погасили марки на фоні зруйнованої споруди Укрпошти.
Попри те, що деокуповане Невське сьогодні вітало у себе Укрпошту, безпекова ситуація достатньо складна. Обстріли населеного пункту з боку росіян тривають цілодобово,
– наголосив Гайдай.
Смілянський і Гайдай спільно погасили марку / Фото з фейсбука Смілянського
Водночас він зазначив, що співробітники поштового оператора періодично приїжджатимуть до населеного пункту. Тож його мешканці зможуть отримувати звичні для них послуги.
Яка ситуація на Луганщині
- Напередодні Сергій Гайдай зазначив, що у районі Сватове – Кремінна ворог намагається проводити незначні контрнаступи. Але усі потуги окупантів марні.
- Водночас він зауважив, що невдовзі бойові та контрнаступ ЗСУ дії можуть активізуватися. Цьому сприятиме зниження температури. Адже на затверділій землі техніка українських військових зможе пересуватися без перешкод.
- Й оскільки погодні умови сприяють контрнаступу ЗСУ, то до Нового року варто очікувати хороших новин. Щоправда, Гайдай вирішив не уточнювати, що ж він має на увазі.
- Зауважимо, що речник Східного угруповання військ Сергій Череватий вирішив не розсипатися оптимістичними прогнозами. За його словами, "жесту доброї волі" від росіян на Луганщині очікувати не варто. І хоч ворог у регіоні забезпечив себе необхідним для продовження війни, ЗСУ це не зупинить. Наші військові продовжать вибивати окупантів з рідної землі.