Укрпошта знову запрацювала на Луганщині: зворушливе відео з бабусями, котрі йдуть по пенсію

Захисники України продовжують звільняти з-під окупації рідну землю. Де ще вчора ступали берці росіян, сьогодні вже повертаються звичні для українців сервіси. Так, на Луганщині запрацювала Укрпошта.

Про це розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Тож там тепер відновили виплати пенсії.

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Укрпошта запрацювала на Луганщині

За словами Смілянського, поштовий оператор відновив свою роботу у селі Невське. За сприяння Червоного Хреста там уже вдалося видати пенсії. Як зазначив гендиректор Укрпошти, за день здійснили близько 100 виплат.

Мені здається, слова від бабусі "Дякую Вам і Слава Україні!" – краще за будь-які мої слова,

– додав він.

А ось і ті самі бабусі, про яких згадав Смілянський. Попереджаємо, що цей ролик дивитися без сліз просто неможливо.

Бабусі йдуть по пенсію у звільненому Невському: дивіться відео

Зустрівся з Гайдаєм і погасили марку

Смілянський особисто прибув до Невського. Він зустрівся з главою ОВА Сергієм Гайдаєм. Разом вони погасили марки на фоні зруйнованої споруди Укрпошти.

Попри те, що деокуповане Невське сьогодні вітало у себе Укрпошту, безпекова ситуація достатньо складна. Обстріли населеного пункту з боку росіян тривають цілодобово,

– наголосив Гайдай.

Смілянський і Гайдай спільно погасили марку / Фото з фейсбука Смілянського

Водночас він зазначив, що співробітники поштового оператора періодично приїжджатимуть до населеного пункту. Тож його мешканці зможуть отримувати звичні для них послуги.

Яка ситуація на Луганщині