Укрпошта вводить в обіг марки "Русскій воєнний корабль всьо": коли їх можна буде купити

Укрпошта незабаром розпочне продаж другої серії марок, присвяченого потопленню українськими ракетами крейсеру "Москва". Перша марка "Русскій воєнний корабль – іди на**й" набула шаленої популярності, другу випустять якраз за 40 днів після затоплення.

Що відомо про першу марку "Русскій воєнний корабль"

Першу поштову марку "Русский военный корабль, іди нах*й" ввели в обіг 12 квітня. Її назва – слова українських захисників зі Зміїного у відповідь російському кораблю.

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Вже наступного дня цей самий крейсер "Москва", який йшов захоплювати Одесу, українські військові підбили протикорабельними ракетами "Нептун", а згодом він потонув.

Вона набула шаленої популяності. Укрпошті навіть довелося обмежувати продаж марок "в одні руки" через надвисокий попит.

Коли вийде друга марка, присвячена цій цитаті

У компанії повідомили, що 23 травня, в День морської піхоти України, а також на 40 день після трагічної загибелі російського крейсеру "Москва", Укрпошта випустить марку "Русскій воєнний корабль … всьо!".

Марка вийде накладом у 5 мільйонів примірників у двох номіналах:

"Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" F для відправлень по Україні,

"Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!" W для міжнародних відправлень.

Вартість аркуша (3 марки та 3 купони) становитиме 69 гривень та 4,5 долара відповідно. Придбати марку можна буде у понад 1500 відділеннях Укрпошти. Щоб уникнути спекуляцій, на продаж марок введено ліміт: одному покупцю 2 блоки по 3 марки.



Так виглядають нові марки "Русскій воєнний корабль всьо"

Крім того, марки і мерч будуть представлені на п’яти онлайн-майданчиках, зокрема міжнародних. На всіх майданчиках буде реалізована можливість благодійних донатів на підтримку армії і тих, хто постраждав від воєнних дій.

Раніше генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, щоцією маркою українці відсвяткують 40 днів від затоплення "Москви". “Впевнений, марка буде така ж популярна, як і попередня, – зауважив він.

До слова, в Укрпошті вже відреагували на перемогу Kalush на Євробаченні-2022. Вони заявили, що створять марки з переможцями цьогорічного конкурсу. Наразі триває обговорення щодо дизайну. Вона вийде приблизно через місяць.

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