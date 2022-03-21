Укртелеком відновив інтернет-зв'язок у Херсоні й області

Українці у Херсоні та області можуть знову користуватися послугами Укртелекому. Компанії вдалося відновити інтернет на всій території області.

Російським окупантам не вдасться загнати мешканців Херсону та області в інформаційну блокаду. Такий "привілей" залишиться лише у Північної Кореї та їхньої країни-вигнанця.

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Укртелеком відновив зв'язок

Компанії Укртелеком вдалося відновити зв'язок в окупованому Херсоні та області. Користувачі можуть знову користуватися інтернетом.

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