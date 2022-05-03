В Укрзалізниці розповіли, які потяги затримуються через обстріли: повний список
3 травня 2022 , 21:43Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
В Укрзалізниці повідомили про затримку низки поїздів, оскільки через російські артобстріли є пошкодження інфраструктури в Україні.
В Укрзалізниці закликали людей не панікувати та дотримуватися правил безпеки у разі оголошення повітряних тривог.
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Укрзалізниця повідомляє про затримку поїздів
Рух потягів затримається через пошкодження інфраструктурних об'єктів унаслідок ворожого артобстрілу. Йдеться про такі поїзди:
- №4 Львів — Запоріжжя (затримується відправлення);
- № 25 Рахів — Одеса (+1 год);
- №49 Трускавець — Київ (+ 1 год 30 хв);
- №60 Чоп — Київ (+2 год);
- №12 Львів — Київ (затримується відправлення);
- №22 Трускавець — Харків (+3 год);
- №749 Київ — Івано-Франківськ (+1 год).
- №231 Дніпро — Львів (+3 год);
- №53 Дніпро — Одеса (+3 год);
- №75 Кривий Ріг — Київ (+2 год);
- №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2 год);
- №85 Запоріжжя — Львів (+1,5 год);
- №37 Запоріжжя — Київ (+1,5 год).
В Укрзалізниці наголосили, що вони роблять усе, аби скоротити час затримки поїздів від запланованого графіка. Стежте за оновленням інформації на офіційних каналах, а також за оголошеннями на вокзалах.
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