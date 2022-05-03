В Укрзалізниці розповіли, які потяги затримуються через обстріли: повний список

В Укрзалізниці повідомили про затримку низки поїздів, оскільки через російські артобстріли є пошкодження інфраструктури в Україні.

В Укрзалізниці закликали людей не панікувати та дотримуватися правил безпеки у разі оголошення повітряних тривог.

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Укрзалізниця повідомляє про затримку поїздів

Рух потягів затримається через пошкодження інфраструктурних об'єктів унаслідок ворожого артобстрілу. Йдеться про такі поїзди:

№4 Львів — Запоріжжя (затримується відправлення);

№ 25 Рахів — Одеса (+1 год);

№49 Трускавець — Київ (+ 1 год 30 хв);

№60 Чоп — Київ (+2 год);

№12 Львів — Київ (затримується відправлення);

№22 Трускавець — Харків (+3 год);

№749 Київ — Івано-Франківськ (+1 год).

№231 Дніпро — Львів (+3 год);

№53 Дніпро — Одеса (+3 год);

№75 Кривий Ріг — Київ (+2 год);

№175 Запоріжжя — Жмеринка (+2 год);

№85 Запоріжжя — Львів (+1,5 год);

№37 Запоріжжя — Київ (+1,5 год).

В Укрзалізниці наголосили, що вони роблять усе, аби скоротити час затримки поїздів від запланованого графіка. Стежте за оновленням інформації на офіційних каналах, а також за оголошеннями на вокзалах.

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