В Укрзалізниці залишилося пального всього на 4 доби

Укрзалізниця опинилася на межі зупинки через відсутність дизельного пального. Запасів у компанії залишилося лише на 4 доби.
Джерело:пресслужба Укрзалізниці
Зазначається, що наразі національний перевізник має 2 контракти на поставку 10 тисяч тонн палива. Однак постачальники відмовляються його відвантажувати.
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Укрзалізниця контролює ситуацію та має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу пального найближчим часом,
– повідомили у компанії.
Також додали, що наразі проводиться робота щодо забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту.Зверніть увагу! Укрзалізниця раніше вже стикалася з такою ситуацією у 2019 році.
Як Укрзалізниця закуповує пальнеДизельне пальне Укрзалізниця закуповує за рамковою угодою з постачальниками, механізм якої побудований на застосуванні котирувань агентства Platts.
Враховуються курси валют, це дозволяє компанії отримувати справедливу ціну при коливаннях світових цін на нафтопродукти.