В Укрзалізниці залишилося пального всього на 4 доби

Укрзалізниця опинилася на межі зупинки через відсутність дизельного пального. Запасів у компанії залишилося лише на 4 доби.

Зазначається, що наразі національний перевізник має 2 контракти на поставку 10 тисяч тонн палива. Однак постачальники відмовляються його відвантажувати.

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Укрзалізниця контролює ситуацію та має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу пального найближчим часом,

– повідомили у компанії.

Також додали, що наразі проводиться робота щодо забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту.

Як Укрзалізниця закуповує пальне Дизельне пальне Укрзалізниця закуповує за рамковою угодою з постачальниками, механізм якої побудований на застосуванні котирувань агентства Platts.



Враховуються курси валют, це дозволяє компанії отримувати справедливу ціну при коливаннях світових цін на нафтопродукти. Дизельне пальне Укрзалізниця закуповує за рамковою угодою з постачальниками, механізм якої побудований на застосуванні котирувань агентства Platts.Враховуються курси валют, це дозволяє компанії отримувати справедливу ціну при коливаннях світових цін на нафтопродукти.

Укрзалізниця раніше вже стикалася з такою ситуацією у 2019 році.