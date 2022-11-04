Пледи, свічки та легендарні підстаканники: Укрзалізниця відкрила мерч-шоп у Києві

Укрзалізниця 3 листопада відкрила перший та поки що єдиний офлайн-магазин "Залізна крамниця" зі своїм мерчем. Розташований він на Центральному залізничному вокзалі Києва.

У крамниці можна знайти безліч цікавих та креативних речей у стилістиці Укрзалізниці.

Важливо Укрзалізниця пригадала, як за тиждень до війни у Маріуполі зустрічали Потяг Єдності

На прилавках вже стоять листівки, кераміка, свічки, одяг та інші товари для дому. Магазин працює щодня, з 9:00 до 21:00.

Тепер стильні та функціональні речі в стилістиці Укрзалізниці можна купити на Центральному залізничному вокзалі Києва – поки в єдиній офлайн-точці, але ми не стримуємо потяг до масштабу і плануємо найближчим часом відкрити онлайн-продажі з доставкою Україною та світом,

– наголосили в Укрзалізниці.

Мерч Укрзалізниці / Фото з телеграм-каналу Укрзалізниці

Радник глави Офісу Президента України та член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко вже відвідав магазин. Він наголосив, що за останні 250 днів війни українці багато чого переоцінили, зокрема і роль Укрзалізниці в нашому житті.

"Компанія стала символом стабільності, незламності та безпеки. Бо УЗ продовжувала працювати і рятувати навіть у найтяжчі години перших днів після нападу, коли багато титанів посипалося. І цей подвиг має бути справедливо оцінений державою", – зауважив Лещенко.



Магазин з фірмовими речами від Укрзалізниці / Фото Сергія Лещенка

Українці також були в захваті від магазину Укрзалізниці. Особливо їх вразили світшоти з розкладом потягів до тимчасово окупованих міст.



Мерч Укрзалізниці / Фото з твітеру @tyt_prekrasna

Додамо, що Укрзалізниця з перших днів російського вторгнення в Україні евакуює людей з найгарячіших точок. До прикладу, лише за 15 днів війни Укрзалізниця вивезла понад 2 мільйони людей. Тоді найбільше пасажирів евакуювали з Києва та Харкова. Крім того, Укрзалізниця вже розробляє план перевезення населення додому по завершенні бойових дій.