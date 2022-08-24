Через ДТП на Кіровоградщині затримується низка потягів: які маршрути та на скільки
Джерело:Укрзалізниця
На Кіровоградщині поблизу залізничного полотна на дільниці Знам'янка – Пантаївка сталася аварія. Через це деякі потяги курсують із запізненням.
Час затримки потягів може змінюватися. В Укрзалізниці просять вибачення за незручності. Наразі роблять все, щоб скоротити час відставання поїздів від графіка.
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Які потяги затримуються 24 серпня
- №86 Львів – Запоріжжя (+4 години 30 хвилин);
- №76 Київ – Кривий Ріг (+3 години 00 хвилин);
- №42 Львів – Дніпро (+3 години 10 хвилин);
- №92 Одеса – Харків (+3 години 06 хвилин);
- №80 Київ – Дніпро (+1 година 45 хвилин);
- №7/8 Харків – Одеса (+2 години 25 хвилин).
Нагадаємо, що наприкінці червня потяги з Запоріжжя до Перемишля та Львова затримувалися через ракетні обстріли Дніпра. Тоді окупанти пошкодили залізницю, через що й виникла затримка у русі потягів. З Дніпра 2 пасажирські поїзди вирушили на понад 2 години пізніше графіку.
Укрзалізниця запустила платформу про міжнародні рейси
Укрзалізниця запустила сайт про міжнародні рейси. Наприклад, там є інформація про пасажирські потяги, які їдуть з України за кордон та навпаки. Крім того, можна знайти дані про пересадки та рейси з аеропортів, а також графік роботи кас на вокзалах різних міст.
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