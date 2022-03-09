"Укрзалізниця" евакуювала у західні області 2 мільйони українців

Мільйони українців були змушені покинути свої домівки через напад російських окупантів. Ворог переступив через усі можливі правила та здійснює обстріли мирного населення.

Підлий напад рсоійських окупантів змусив багато українських сімей покинути свої домівки. Вони вирушили у західні області, атаки ворога на які не такі інтенсивні.

До речі З першого дня вторгнення Росії селище Антонівка під обстрілом: загинуло 6 осіб

Евакуація українців

За 14 днів війни "Укрзалізниці" вдалося евакуювати у західні області 1 мільйон 810 тисяч людей. За кордон вивезено 147 тисяч громадян.

Також повідомляється, що Харківський вокзал працює, також функціонує уся Південна залізниця.

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