Укрзалізниця хоче на свята запустити 11 додаткових поїздів на Закарпатті

Укрзалізниця має намір у травні запустити 11 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть до Закарпатської області.

Про це повідомив Іван Юрик, виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці. 16 квітня він виступив перед нардепами у Раді.

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Очікуються травневі та великодні. Тому хочу анонсувати, що будемо запускати 11 додаткових потягів на Закарпатті,

– підкреслив посадовець.

В. о. голови правління Укрзалізниці додав, що напередодні у регіоні скасували режим червоної зони та повернулися до обмежень жовтої.

Зокрема, за його словами, відновили низку рейсів поїздів дальнього сполучення. Наразі Закарпаття з іншими областями України з'єднує 12 потягів.

Закарпаття – у жовтій зоні

Державна комісія з питань ТЕБ та НС 10 квітня віднесла Закарпатську область до жовтої зони карантину. Адже у регіоні стабілізувалася ситуація з COVID-19.

Через це Укрзалізниці вдалося відновити повноцінне курсування туди поїздів далекого сполучення. Мовиться про рух таких потягів: