Вакуумні туалети, якісне освітлення, кондиціонування: Укрзалізниця показала нові вагони

В Укрзалізниці показали фото оновлених вагонів. Там є вакуумні туалети, якісне освітлення та кондиціонування.

У компанії розповіли, що на маршруті поїзда №7/8 Київ – Чернівці:

оновлюють найбільш соціальний сегмент рухомого складу,

додають нещодавно модернізовані плацкартні вагони.

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Укрзалізниця показала новенькі вагони

У результаті капітально-відновлювального ремонту на потужностях Укрзалізниці нові вагони матимуть:

сучасну систему кондиціонування повітря,

вакуумні туалети,

якісне індивідуально кероване освітлення.

У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення,

– повідомили у компанії.

Укрзалізниця оновлює плацкартні вагони / Фото УЗ

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Укрзалізниця вносить зміни у розклад руху потягів до Польщі

Починаючи з 8 вересня, польська залізниця розпочне ремонт колій на перемишльському напрямку. Пасажирам рекомендують своєчасно коригувати свій розклад з урахуванням тимчасових змін.

Попри ремонти поблизу Перемишля, кількість запропонованих залізницею місць на Польщу у вересні навіть зросте на близько 100 завдяки новому рейсу на Хелм. А по завершенні ремонтних робіт у жовтні в разі підтвердження популярності третього рейсу на Хелм і його подальшого узгодження, кількість "польських" квитків зросте одразу на 10%,

– розповіли в Укрзалізниці.

Завершити ремонтні роботи планують у жовтні.