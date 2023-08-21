Вакуумні туалети, якісне освітлення, кондиціонування: Укрзалізниця показала нові вагони
Джерело:Укрзалізниця
В Укрзалізниці показали фото оновлених вагонів. Там є вакуумні туалети, якісне освітлення та кондиціонування.
У компанії розповіли, що на маршруті поїзда №7/8 Київ – Чернівці:
- оновлюють найбільш соціальний сегмент рухомого складу,
- додають нещодавно модернізовані плацкартні вагони.
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Укрзалізниця показала новенькі вагони
У результаті капітально-відновлювального ремонту на потужностях Укрзалізниці нові вагони матимуть:
- сучасну систему кондиціонування повітря,
- вакуумні туалети,
- якісне індивідуально кероване освітлення.
У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення,
– повідомили у компанії.
Укрзалізниця оновлює плацкартні вагони / Фото УЗ
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Укрзалізниця вносить зміни у розклад руху потягів до Польщі
Починаючи з 8 вересня, польська залізниця розпочне ремонт колій на перемишльському напрямку. Пасажирам рекомендують своєчасно коригувати свій розклад з урахуванням тимчасових змін.
Попри ремонти поблизу Перемишля, кількість запропонованих залізницею місць на Польщу у вересні навіть зросте на близько 100 завдяки новому рейсу на Хелм. А по завершенні ремонтних робіт у жовтні в разі підтвердження популярності третього рейсу на Хелм і його подальшого узгодження, кількість "польських" квитків зросте одразу на 10%,
– розповіли в Укрзалізниці.
Завершити ремонтні роботи планують у жовтні.