Укрзалізниця оприлюднила актуальну карту вокзалів: які з них працюють, а які – закриті
Джерело:телеграм-канал Укрзалізниці
Окупант продовжує гатити по мирним громадянам і цивільній інфраструктурі. Через обстріли не працюють деякі вокзали і відсутнє залізничне сполучення.
Укрзалізниця оприлюднила актуальну карту діючих вокзалів і залізничного сполучення. Інформацію станом на 1 березня – читайте далі.
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Які вокзали закриті
Станом на 1 березня закриті вокзали і немає залізничного сполучення у таких населених пунктах України:
- Конотоп;
- Шостка;
- Хутір-Михайлівський;
- Ворожба;
- Бахмач;
- Ромни;
- Суми;
- Тростянець-Смородине;
- Лосеве, Куп'янськ-Вузловий;
- Ізюм;
- Рубіжне;
- Попасна, Лисичанськ;
- Покровськ, Бахмут;
- Волноваха;
- Маріуполь;
- Бердянськ;
- Мелітополь;
- Новоолексіївка;
- Херсон;
- Миколаїв.
При цьому відчинені вокзали, але немає залізничного сполучення у таких населених пунктах:
- Чернігів;
- Ніжин;
- Пологи.
Додамо, що у Первомайськ-на-Бузі та Ізмаїлі вокзали функціонують і наявне залізничне сполучення, однак довкола вокзалів поки що напружена ситуація – лунають вибухи.
Актуальна карта залізничного сполучення в Україні / Фото Укрзалізниця
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