Укрзалізниця оприлюднила список евакуаційних рейсів на 18 квітня
18 квітня 2022 , 06:07Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця оприлюднила список додаткових евакуаційних рейсів на 18 квітня. Зокрема мовиться про 7 додаткових поїздів.
Відповідну інформацію оприлюднили у компанії опівночі 17 квітня. Зокрема вивозитимуть людей з Харкова, Покровська, Дніпра, Одеси, Запоріжжя.
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Укрзалізниця оприлюднила додаткові рейси на 18 квітня
Додаткові евакуаційні рейси на 18 квітня будуть такі:
- 04:00 – № 229/230 Ужгород – Харків-Пас;
- 11:30 – № 229/230 Харків-Пас. – Ужгород;
- 16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп;
- 23:30 – № 234/233 Чоп – Дніпро;
- 22:32 – № 238/237 Одеса-Головна – Ужгород;
- 11:30 – № 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
- 14:30 – № 220/219 Львів – Запоріжжя-1.
У компанії попередили, що час відправлення поїздів може змінюватись.
До речі, раніше в Укрзалізниці попередила, що для подорожі за кордон знову треба мати закордонний паспорт.
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