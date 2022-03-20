Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 21 березня
20 березня 2022 , 21:30Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
В українських містах триває евакуація людей через військове вторгнення Росії. В Укрзалізниці опублікували графік додаткових евакуаційних рейсів на 21 березня.
Укрзалізниця призначила додаткові рейси з Харкова, Дніпра, Краматорська, Одеси та Києва.
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Евакуаційні поїзди з Харкова
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ.
Евакуаційний поїзд з Дніпра
- 10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм.
Евакуаційні поїзди з Краматорська
- 13:00 – №271/270 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №273/272 Краматорськ – Львів.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода (о 22:32) та з Києва до польського Хелма (о 19:13).
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