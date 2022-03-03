Евакуаційні потяги з України: Укрзалізниця опублікувала величезний розклад на 3 березня

Укрзалізниця оприлюднила перелік евакуаційних поїздів для виїзду українців за кордон. Мовиться про графік на 3 березня.

Більшість потягів курсуватиме до Польщі – до Перемишля, Грубешова та Холма. Також є 9 пар поїздів на Угорщину. Вирушатимуть вони зі Львова, Києва та станції "Чоп" на Закарпатті.

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Які потяги евакуйовуватимуть українців

№ 7603/7604 Львів – Перемишль

Вирушає зі Львова о 01:51, прибуває в Перемишль о 02:55; назад повертається з Перемишля о 04:25, прибуває на станцію "Львів" о 08:12.

№ 7605/7606 Львів – Перемишль

Вирушає зі Львова о 04:40, прибуває до Перемишля о 05:45; назад повертається з Перемишля о 07:15, прибуття на станцію "Львів" – о 10:35.

№ 950/949 Львів – Грубешів,

Вирушає зі Львова 06:25, прибуває до Грубешова о 10.10.

№ 35/36 Львів – Перемишль

Відправляється зі Львова о 07:10, прибуває в Перемишль о 09:07; назад рушає з Перемишля о 18:59, прибуває до Львова о 22:40.

№ 7607/7608 Львів – Перемишль

Вирушає зі Львова о 08:40, прибуття в Перемишль – 09:45; зворотне відправлення з Перемишля – о 11:25, а прибуває до Львова о 14:46.

№ 7609/7610 Львів – Перемишль

Відправляється зі Львова о 11:38, прибуває в Перемишль о 12:43; назад рушає з Перемишля о 14:13, прибуття до Львова – о 17:35.

№ 7614/7615 Львів – Холм

Вирушає ​зі Львова о 14:00, прибуває до станції "Холм" о 20.30.

№ 7616/7617 Холм – Львів

Вирушає з Холма о 21:30, прибуває до Львова о 05:10.

№ 7611/7612 Львів – Перемишль

Відправляється зі Львова о 14:26, прибуває до Перемишля о 15:31; назад вирушає з Перемишля о 17:00, прибуває на станцію "Львів" о 20:22.

№ 7613/7614 Львів – Перемишль

Відправлення зі Львова – о 17:13, прибуття в Перемишль – о 18:18; назад вирушає з Перемишля о 19:54 та прибуває до Львова о 23:20.

№ 7615/7616 Львів – Перемишль

Відправляється зі Львова о 19:55, прибуття в Перемишль – о 21:13; у зворотний бік з Перемишля рушає о 22:53 та повертається до Львова о 02:14.

№ 7618/7619 Львів – Холм

Відправляється зі Львова о 20:45, прибуття до Холма – о 03:25.

№ 7620/7621 Холм – Львів

​Відправлення зі станції "Холм" – о 04.25, прибуття до Львова – об 11:40.

№ 67/68 Київ – Варшава з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів Київ – Холм

Вирушає з Києва о 19.13.

Крім того, зі станції "Чоп" до угорського Захоня курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

Графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації. Станом на 3 березня евакуаційними рейсами Укрзалізниці перевезено понад 850 тисяч українців.

Також Укрзалізниця організувала евакуаційні рейси двох електричок з Харкова у львівському напрямку з пересадкою в Хмельницькому. Водночас евакуаційні електрички здійснюватимуть регулярний рух від Житомира до Львова з пересадкою у Бердичеві.

Важливо ЄС буде приймати біженців з України на 3 роки без запиту на надання притулку

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