Укрзалізниця попередила про можливі затримки поїздів: які напрямки
14 листопада 2021 , 20:23Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Укрзалізниці
Укрзалізниця попередила, що протягом кількох днів можливі затримки руху поїздів. Все через реконструкцію колії.
Мовиться про затримки з 15 по 19 листопада. Про це 14 листопада написали у фейсбуці Укрзалізниці.
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Укрзалізниця попередила про можливі затримки поїздів
Укрзалізниця виконує роботи з реконструкції колії на дільниці Миронівка – імені Тараса Шевченка (станція на Черкащині – 24 канал), у зв'язку з чим можливі затримки поїздів,
– повідомили у відомстві.
Запізнюватимуться потяги на станціях:
- Миронівка;
- П'ятихатки;
- Тимкове;
- Бурти;
- Херсон.
Орієнтовний час затримки – від 5 хвилин до 1,5 години.
"Роботи починаються 15 листопада та мають завершитися 19 листопада", – запевнили в організації.
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