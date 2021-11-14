Укрзалізниця попередила про можливі затримки поїздів: які напрямки

14 листопада 2021 , 20:23
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Джерело:

фейсбук Укрзалізниці

Укрзалізниця попередила, що протягом кількох днів можливі затримки руху поїздів. Все через реконструкцію колії.

Мовиться про затримки з 15 по 19 листопада. Про це 14 листопада написали у фейсбуці Укрзалізниці. 

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Укрзалізниця попередила про можливі затримки поїздів

Укрзалізниця виконує роботи з реконструкції колії на дільниці Миронівка – імені Тараса Шевченка (станція на Черкащині – 24 канал), у зв'язку з чим можливі затримки поїздів,
– повідомили у відомстві. 

Запізнюватимуться потяги на станціях:

  • Миронівка;
  • П'ятихатки;
  • Тимкове;
  • Бурти;
  • Херсон.

Орієнтовний час затримки – від 5 хвилин до 1,5 години.

"Роботи починаються 15 листопада та мають завершитися 19 листопада", – запевнили в організації. 

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Автор: Діана Квасневська