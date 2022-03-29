Укрзалізниця повідомила евакуаційні рейси на 29 березня
29 березня 2022 , 04:23Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця повідомила, якими будуть евакуаційні рейси на 29 березня. Мовиться про рейси з міст, де може бути небезпечно, а також про закордонні напрямки.
Відповідну інформацію у компанії оновлюють щоразу опівночі. На 34 день війни запланували рейси з Харкова, Краматорська та 3 інших міст.
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Укрзалізниця запланувала 6 евакуаційних рейсів в Україні
Час відправлення може змінюватись. Інформація оновлюється щоденно близько 00:00,
– попередили в Укрзалізниці.
Компанія запланувала такі українські рейси:
- 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;
- 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів;
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
Міжнародні евакуаційні рейси на 29 березня оголосили у напрямку таких країн:
Польща:
- 07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль (квитки є у продажу);
- 08:30 – 715/716 Київ – ас-Вінниця (квитки є у продажу/ 11:25) – Пшемисль (квитки є у продажу);
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки є у продажу й оформляти до станції Ягодин);
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм;
- 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль (квитки є у продажу);
- 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ - Хелм (квитки є у продажу);
Словаччина:
- 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (квитки є у продажу, прибуття 13:49);
- 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице ((квитки є у продажу, прибуття 18:13);
Угорщина:
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь (квитки є у продажу);
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт (квитки є у продажу);
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт (квитки є у продажу);
Румунія:
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія);
Австрія:
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.
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