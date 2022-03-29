Укрзалізниця повідомила евакуаційні рейси на 29 березня

Укрзалізниця повідомила, якими будуть евакуаційні рейси на 29 березня. Мовиться про рейси з міст, де може бути небезпечно, а також про закордонні напрямки.

Відповідну інформацію у компанії оновлюють щоразу опівночі. На 34 день війни запланували рейси з Харкова, Краматорська та 3 інших міст.

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Укрзалізниця запланувала 6 евакуаційних рейсів в Україні

Час відправлення може змінюватись. Інформація оновлюється щоденно близько 00:00,

– попередили в Укрзалізниці.

Компанія запланувала такі українські рейси:

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;

13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів;

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

Міжнародні евакуаційні рейси на 29 березня оголосили у напрямку таких країн:

Польща:

07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль (квитки є у продажу);

08:30 – 715/716 Київ – ас-Вінниця (квитки є у продажу/ 11:25) – Пшемисль (квитки є у продажу);

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки є у продажу й оформляти до станції Ягодин);

17:02 – 814/813 Львів – Хелм;

18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль (квитки є у продажу);

19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ - Хелм (квитки є у продажу);

Словаччина:

11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (квитки є у продажу, прибуття 13:49);

16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице ((квитки є у продажу, прибуття 18:13);

Угорщина:

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь (квитки є у продажу);

12:30 №33 Мукачево – Будапешт (квитки є у продажу);

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт (квитки є у продажу);

Румунія:

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія);

Австрія:

14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.

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