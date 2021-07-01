Укрзалізниця повідомляє про затримку поїздів через негоду: перелік

1 липня 2021 , 12:01
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Джерело:

телеграм Укрзалізниці

Укрзалізниця повідомила, що через негоду затримуються 8 поїздів. Це відбувається через сильну зливу та вітер, які пронеслись в Україні 30 червня.

В Укрзалізниці кажуть, що на деяких маршрутах затримка сягає майже 4 години. Найменше затримується поїзд, що прямує рейсом Ужгород – Харків. 

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Через негоду затримуються поїзди:

  • №5 Ужгород – Херсон – затримується на 3 години 34 хвилини;
  • №81 Ужгород – Київ – на 3 години 32 хвилини;
  • №50 Трускавець – Київ – на 3 години 6 хвилини;
  • №25 Рахів – Одеса – на 1 годину 50 хвилин;
  • №70 Львів – Маріуполь – на 1 годину 33 хвилини;
  • №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка – на 1 годину 24 хвилини;
  • №11 Львів — Одеса – 1 годину 22 хвилини;
  • №18 Ужгород — Харків – на 1 годину 14 хвилини.

Негода в Україні: коротко

  • Негода 30 червня вже вдруге пронеслась у Львові. Там була сильна буря, злива, а подекуди – град. Через це були перебої з електроенергією, буря повалила дерева, злива підтопила вулиці.
  • На Буковині також пронеслась негода. У будинках людей через негоду вибиті шибки, зірвані дахи, пошкоджені автомобілі.
  • Перед тим негода накрила Запоріжжя, Дніпро та Полтавщину.
Автор: Діана Квасневська