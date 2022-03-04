Укрзалізниця призначала додаткові потяги: розклад та напрями

На своїй сторінці у телеграм Укрзалізниця повідомила про додаткові потяги, що їхатимуть на західну Україну.

Відомо, що вони курсуватимуть з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя.

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12:00 – поїзд Дніпро – Львів;

15:00 – поїзд Запоріжжя – Львів;

15:00 – поїзд Лиман – Львів;

16:00 – поїзд Кривий Ріг – Львів;

18:00 – поїзд Харків – Львів;

22:00 – поїзд Харків – Львів;

22:00 – поїзд Запоріжжя – Львів;

22:00 – поїзд Кривий Ріг – Львів;

23:59 – поїзд Запоріжжя – Ужгород.

"Посадка в поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна. Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям", – додали в Укрзалізниці.

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