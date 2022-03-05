Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі: дати

Через напад Росії на Україну наша держава намагається всіма можливими способами евакуйовувати людей. Багато біженців їдуть за кордон, більшість – до Польщі.

Тому Укрзалізниця постійно призначає додаткові потяги.

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Евакуаційні поїзди до Польщі

Поїзд №939/940 Харків – Хелм вирушить у рейс 5 березня о 17:00.

вирушить у рейс 5 березня о 17:00. 6 березня вирушать на Хелм потяги №918/919 із Запоріжжя (об 11:00) та №902/903 з Дніпро (о 9:00).

(об 11:00) та №902/903 з (о 9:00). Крім того, до складу поїзда №67/68 Київ – Хелм включається група вагонів сполученням Львів – Хелм. Рейс відправлятиметься 5 та 6 березня о 19:13.

Куди виїжджають біженці

На станції Хелм (у Польщі) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави, які надає Польська залізниця. Проїзд безкоштовний.

Понад мільйон українців вимушені були поїхати лише за перший тиждень. Утім досі залишається багато інших сімей, які переїжджають як усередині країни, так і за її межами.

Відомо, що з 1 209 976 біженців, які втекли, понад половина – перейшла до Польщі, ще 111 тисяч біженців втекли до інших європейських країн.



Куди виїжджали українці на тлі війни / Карта CNN

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