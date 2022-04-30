Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на 30 квітня
30 квітня 2022 , 09:49Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
На 30 квітня Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси. Загалом їх буде 4.
Людей евакуйовуватимуть, зокрема, із Запоріжжя та Покровська. Час відправлення потягів може змінюватись. Слідкуйте за оновленнями Укрзалізниці.
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Додаткові евакуаційні рейси Укрзалізниці 30 квітня
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
Евакуація на Донеччині
Голова Донецької ОВА розповів, що масової евакуації з області не відбувається. Російські окупанти не припиняють обстрілів, але декому вдається перебратися у більш безпечне місце.
Щодня з Донеччини під вогнем вивозять 150 – 200 людей.
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