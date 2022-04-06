Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на 6 квітня: звідки і куди
6 квітня 2022 , 09:51Читать новость на русском
Джерело:телеграм Укрзалізниці
В цей складний час Укрзалізниця надає неабияку допомогу державі. Вона вже евакуювала з "гарячих точок" тисячі людей.
Сьогодні до вже раніше опублікованого графіка на 6 квітня Укрзалізниця додала ще один додатковий евакуаційний рейс.
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Зокрема, призначила потяг №236/235 Покровськ – Чернівці. Відправлення – о 13:00, а у зворотному напрямку відправиться 7 квітня о 20:00, і прямуватиме до Кривого Рогу.
Евакуаційні рейси 6 квітня: графік і напрямки
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
- 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
- 17:00 – 278/277 Краматорськ – Львів
- 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро (квитки у продажу)
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро