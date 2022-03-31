Укрзалізниця призначила новий потяг сполученням Харків – Трускавець

В Укрзалізниці працюють над тим, щоб покращити сполучення до міста Харкова. Так, компанія запустила новий потяг, який їхатиме до міста-героя від Трускавця.

Як зазначають в Укрзалізниці, потяг Харків – Трускавець курсуватиме через день. Розповідаємо, яким буде його графік руху.

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Потяг Харків – Трускавець запустять 2 квітня

Новий потяг №21/22, який курсуватиме між Трускавцем і Харковом, запустять у суботу, 2 квітня.

Уже відомо, що курсуватиме він через день. А графік руху його буде таким:

З Харкова він відправлятиметься о 20:15 та прибуватиме до Трускавця о 14:33.

З Трускавця він виїжджатиме о 16:00, а в Харкові буде вже об 10:48.

В Укрзалізниці зазначають, що раді продовжувати призначати поїзди до українського Харкова.

Раніше в Укрзалізниці відновили продаж квитків на 10 днів наперед. Стосується це 40 основних рейсів. Більшість із них з Києва та Харківської області.

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