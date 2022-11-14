Скандал у поїзді: військового, який повертався з фронту, вигнали в тамбур через "поганий запах"

Укрзалізниця потрапила у скандал. Як виявилось, військового, який повертався зі служби, вигнали в тамбур, бо від нього буцімто "погано пахло".

Український захисник їхав з Донеччині додому – до Києва у відпустку. Про це повідомила засновниця благодійного фонду "Країна нескорених" Любов Оліградська.

Зверніть увагу У потязі "Укрзалізниці" розгорівся скандал: пасажира відмовилися обслуговувати українською

Що відомо про скандал у поїзді

Як стало відомо, на військового поскаржились два чоловіки, які сиділи поруч. Вони заявили, що від захисника "погано пахне".

Замість того, щоб приймати вдячність від людей, які боронять Україну, дуже "ввічлива" провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там, бо від нього погано пахне,

– розповіла Оліградська.



Український захисник, якого образили у потязі / фото Любов Оліградська

Що кажуть в Укрзалізниці

У компанії заявили, що розібрались у ситуації:

"Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту, дозволивши захисникові провести решту подорожі в тамбурі", – сказали в Укрзалізниці.

До речі, Оліградська також повідомила, що військовому як вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд та придбати ще один.



Українського військового образила провідниця потяга / фото Любов Оліградська



Військовий зі своєю донькою / фото Любов Оліградська

У мережі обурені

У соцмережі обурились цим випадком. Українці просять Укрзалізницю звільнити цю провідницю:

"Не бачимо нового посту, що звільнили цього співробітника! Ви думаєте, що все зіпхнете на пасажирів і ми в долоні поплескаємо?"

"Пропоную як вибачення зробити для пана Віктора безкоштовний проїзд на все життя. Наробили дурниць, виправляйте помилки"

"Озвучте прізвища провідниці та пасажирів-нахаб. Рекомендую їх відправити на передову"

"Прикро, ганьба"

Скандали з Укрзалізницею