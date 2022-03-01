Укрзалізниця відкриває свій склад у Львові для збору та відправки гуманітарної допомоги

Укрзалізниця повідомила, що прийматиме гуманітарні вантажі для подальшої пересилки залізницею у Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Одесу.

В Укрзалізниці попросили надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах. Вантажі приймаються за адресою: м. Львів Широка, 2, контактний телефон – 067 332 34 38.

До теми Укрзалізниця не збирає списки людей на евакуацію, це фейк

Пріоритетними типами вантажів є:

медикаменти,

засоби гігієни,

продукти харчування довготривалого зберігання,

одяг,

бутильована вода,

дитячі продукти (їжа, підгузки тощо),

спальні мішки та каремати.

Додамо, що до України 1 березня прибула перша партія станцій потужного супутникового інтернету StarLink. Другу станцію отримала Укрзалізниця, вона вже запрацювала.

Що таке Starlink та як він працює Starlink використовує сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті для надання широкосмугового доступу до інтернету своїм клієнтам на Землі.



Основна мета сервісу – принести швидкий інтернет у важкодоступні райони, проте нині будь-яка людина з 25 країн, де доступна послуга, може її підключити.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!