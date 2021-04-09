Укрзалізниця відновила продаж квитків на Івано-Франківщину
Державна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила перевести Івано-Франківську область з червоної зони у жовту. Одразу після послаблення обмежень Укрзалізниця відновила продаж квитків на Прикарпаття.
Джерело:Телеграм Владислав Криклія
Про зміни повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. До жовтої зони Івано-Франківщина перейде з 10 квітня.
До теми Харківщина переходить у червону зону, а Прикарпаття – у жовту
Висадка та посадка пасажирів на станціях Прикарпаття також буде дозволена.
У червону зону потрапляє Харківщина
Проте у "червоний перелік" з 11 квітня потрапляє Харківська область. Протягом тижня профільне міністерство та МОЗ, а також Укрзалізниця сформують пропозиції, як організувати перевезення у цьому регіоні.
Доти потяги далекого сполучення на Харківщині курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про запровадження обмежень та їх характер Укрзалізниця повідомить додатково,
– написав Криклій.
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