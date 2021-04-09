Державна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила перевести Івано-Франківську область з червоної зони у жовту. Одразу після послаблення обмежень Укрзалізниця відновила продаж квитків на Прикарпаття.

Про зміни повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. До жовтої зони Івано-Франківщина перейде з 10 квітня.

До теми Харківщина переходить у червону зону, а Прикарпаття – у жовту

Висадка та посадка пасажирів на станціях Прикарпаття також буде дозволена.

У червону зону потрапляє Харківщина

Проте у "червоний перелік" з 11 квітня потрапляє Харківська область. Протягом тижня профільне міністерство та МОЗ, а також Укрзалізниця сформують пропозиції, як організувати перевезення у цьому регіоні.

Доти потяги далекого сполучення на Харківщині курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про запровадження обмежень та їх характер Укрзалізниця повідомить додатково,

– написав Криклій.

Важливо ! У червоній зоні для потягів далекого сполучення залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області. Проте, кажуть у Мінінфраструктури, Закарпаття може вийти з червоної зони найближчими днями.