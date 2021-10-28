Укрзалізниця відновила рух ділянкою, де стався схід вантажних вагонів
Джерело:телеграм-канал Укрзалізниці
Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що станом на 28 жовтня вдалося відновити рух ділянкою, де стався схід вантажних вагонів. Напередодні на Житомирщині поблизу селища Чорногрудка зійшли з рейок вагони потяга.
Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що перший пасажирський потяг №30 вирушив за маршрутом Ужгород – Київ. Затримка потяга становила понад 1 годину.
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Надалі всі пасажирські поїзди, які з 27 жовтня змінили маршрут через аварію, повернуться до свого звичного маршруту та прямуватимуть з мінімальною затримкою,
– мовиться у повідомленні.
В Укрзалізниці подякували всім пасажирам за розуміння, а колійникам та оперативникам – за швидку роботу.
На Житомирщині з рейок зійшли вагони
За даними ЗМІ, з рейок зійшли 10 порожніх вантажних вагонів. Це спричинило значні затримки у русі потягів. Окрім того, порушили габарити 2 колій.
Зокрема, потяг №105 Київ – Одеса затримався на 6 годин.
До 5 годин затрималися потяги:
- №41 Дніпро – Трускавець;
- №771 Київ – Хмельницький;
- №110 Львів – Херсон.
Допис Укрзалізниці:
Укрзалізниця відновила рух ділянкою, де стався схід вантажних вагонів.
Перший пасажирський поїзд №30 Ужгород – Київ відправився зі ст. Чорнорудка (Житомирська область) та проїде по парному шляху прямування. Затримка поїзда склала понад 1 годину.
Надалі всі пасажирські поїзди, які з 27 жовтня змінили маршрут через аварію, повернуться до свого звичного маршруту та прямуватимуть з мінімальною затримкою.
Дякуємо всім пасажирам за розуміння, а нашим колійникам та оперативникам – за швидку роботу!