Укрзалізниця відновила рух залізничними коліями на Буковині, де стався обвал ґрунту
21 вересня 2021 , 22:40Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Укрзалізниці"
Укрзалізниця заявила про відновлення руху залізничними коліями на Буковині. Мовиться про дільницю Новоселиця – Мамалига.
Колією вже пустили перших потяг. Про це 21 вересня повідомили у компанії.
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Укрзалізниця відновлює рух коліями, де обвалився ґрунт
Роботи з відновлення залізничних колій на дільниці Новоселиця – Мамалига завершено,
– заявили в Укрзалізниці.
Додали також, що поїзд №118 Чернівці – Чернігів з 21 вересня курсуватиме за звичним маршрутом. Однак на дільниці Новоселиця – Мамалига потяги рухатимуться з обмеженою швидкістю – 25 кілометрів за годину.
Запевнили, що такий захід необхідний для безпеки пасажирів.
Що відомо про обвал ґрунту на коліях на Буковині
- У неділю, 19 вересня, на ділянці Новоселиця — Мамалига через підмивання ґрунту стався провал землі. Це трапилось у районі карстових печер.
- Через це потяг з Чернівців до Києва змінив маршрут та рухався через станції "Заліщики" та "Тернопіль". Тому поїзд не зупинявся на станціях "Новоселиця", "Ларга", "Кам'янець-Подільський", "Дунаївці", "Гречани".
- Ліквідувати наслідки провалу вдалось за дві доби. Залізничники розповідали, що сталось складне просідання ґрунту – у результаті якого утворилась велика яма, глибиною 6 метрів.