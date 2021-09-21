Укрзалізниця відновила рух залізничними коліями на Буковині, де стався обвал ґрунту

21 вересня 2021 , 22:40
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Джерело:

телеграм "Укрзалізниці"

Укрзалізниця заявила про відновлення руху залізничними коліями на Буковині. Мовиться про дільницю Новоселиця – Мамалига.

Колією вже пустили перших потяг. Про це 21 вересня повідомили у компанії. 

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 Укрзалізниця відновлює рух коліями, де обвалився ґрунт

Роботи з відновлення залізничних колій на дільниці Новоселиця – Мамалига завершено,
– заявили в Укрзалізниці. 

Додали також, що поїзд №118 Чернівці – Чернігів з 21 вересня курсуватиме за звичним маршрутом. Однак на дільниці Новоселиця – Мамалига потяги рухатимуться з обмеженою швидкістю – 25 кілометрів за годину.

Запевнили, що такий захід необхідний для безпеки пасажирів.

Що відомо про обвал ґрунту на коліях на Буковині

  • У неділю, 19 вересня, на ділянці Новоселиця — Мамалига через підмивання ґрунту стався провал землі. Це трапилось у районі карстових печер.
  • Через це потяг з Чернівців до Києва змінив маршрут та рухався через станції "Заліщики" та "Тернопіль". Тому поїзд не зупинявся на станціях "Новоселиця", "Ларга", "Кам'янець-Подільський", "Дунаївці", "Гречани".
  • Ліквідувати наслідки провалу вдалось за дві доби. Залізничники розповідали, що сталось складне просідання ґрунту – у результаті якого утворилась велика яма, глибиною 6 метрів.
Автор: Діана Квасневська