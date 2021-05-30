На тлі покращення ситуації з коронавірусом Укрзалізниця відновлює міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною. Перший рейс "Київ – Відень" відправиться 1 червня.
У пресслужбі державного перевізника зазначили, що таким чином у пасажирів з'явилася чудова нагода розпочати своє літо з візиту в ці країни.
Читайте також Укрзалізниця запускає "Прикарпатський експрес", що з'єднає одразу 3 туристичні регіони
Графік рейсу "Київ – Відень"
З 1 червня потяг рейсу "Київ – Відень" курсуватиме щоденно за наступним графіком:
- відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У
- зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.
В Укрзалізниці додали, що квитки на поїзд Київ – Відень можна придбати у міжнародних квиткових касах вокзалів.
Актуальну інформацію щодо правил в'їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України в Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні,
– підсумували в УЗ.