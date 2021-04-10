Укрзалізниця відновлює рух поїздів на Закарпатті: список рейсів

Закарпаття переходить у жовту карантинну зону. Завдяки цьому Укрзалізниця відновлює рух поїздів з 11 квітня. Мова йде про повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області.

Поїзди далекого сполучення повноцінно курсуватимуть до Закарпаття з 11 квітня 2021 року. Це сталось завдяки тому, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій скасувала червоний рівень епідемічної небезпеки в регіоні.

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Рух яких поїздів відновлює Укрзалізниця

З 11 квітня за повноцінним маршрутом курсуватимуть такі поїзди:

№45/46 Ужгород – Лисичанськ (відправленням з 11 квітня з Лисичанська, з 12 квітня – з Ужгорода);

№81/82 Ужгород – Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня – з Ужгорода);

№357/358 Київ – Рахів (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня – з Рахова);

№17/18 Харків – Ужгород (з 11 квітня з Харкова, з 12 квітня – з Ужгорода);

№15/16 Харків – Рахів (з 12 квітня з Харкова, з 13 квітня – з Рахова);

№4/3 Запоріжжя – Ужгород (з 12 квітня з Запоріжжя, з 13 квітня – з Ужгорода);

№107/108 Одеса – Ужгород (з Одеси з 11 квітня, з 12 квітня – з Ужгорода);

№13/14 Київ – Чоп, Солотвино – Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня – із Солотвино й Чопа);

№134/133 Миколаїв – Рахів (з 12 квітня з Миколаєва, з 14 квітня – з Рахова);

№26/25 Одеса – Рахів (з 11 квітня з Одеси, з 12 квітня – з Рахова).

Квитки на ці рейси Укрзалізниця продаватиме з 18 години 10 квітня.



Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу