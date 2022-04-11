"Укрзалізниця" відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці

11 квітня 2022 , 19:23
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Джерело:

телеграм "Укрзалізниці"

Вже незабаром у деяких регіонах України можна буде скористатися приміськими поїздами. "Укрзалізниця" частково відновлює рух електричок.

Від завтра, 12 квітня, "Укрзалізниця" відновлює рух електричок на Південно-Західній залізниці.

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Напрямки руху приміських поїздів

Українці зможуть скористатися наступними електропоїздами:

  • Терещенська – Шостка (15: 07 – 15:30, у зворотному напрямку 15:50 – 16:15);
  • Конотоп – Шостка (6:40 – 8:38, зворотно 8:58 – 10:56);
  • Конотоп – Ворожба (9:20 – 11:29, зворотно 11:55 – 14:00);
  • Конотоп – Бахмач (7:00 – 7:40 та 15:50 – 16:30, зворотно 7:55 – 8:35 та 16:50 – 17:30);
  • Хутір Михайлівський – Конотоп (6:15 – 8:46 та 13:50 – 17:50, зворотно 10:25 – 12:54 та 14:20 – 16:49);
  • Терещенська – Конотоп (7:14 – 8:46, курсуватиме лише 12 квітня замість маршруту Хутір Михайлівський – Конотоп).

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська