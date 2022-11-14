Укрзалізниця вперше від лютого відновлює залізничне сполучення з Миколаєвом

Укрзалізниця продовжує відновлювати залізничне сполучення у багатьох регіонах України. Зокрема, 14 листопада там повідомили про поновлене сполучення з Миколаєвом.

Укрзалізниця вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом,

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Потяг вирушить до Миколаєва вже 14 листопада

Відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових. Перший поїзд до Миколаєва вирушить сьогодні, 14 листопада, з Києва.

Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.

Поїзд №121/122 Київ – Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних – з Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55.

Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах Укрзалізниці.

У телеграм-каналі голови правління АТ Укрзалізниця Олександра Камишіна "Залізні зміни" прокоментували перший рейс до Миколаєва від 24 лютого.

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Вантаже сполучення з Миколаєвом в нас працює вже давно. А пасажирський поїзд запускаємо тільки зараз, тому що звільнення Херсонщини відігнало російські війська далі від Миколаєва. Ми такі кроки завжди погоджуємо з Губернатором та ЗСУ,

– зазначив він.

Нагадаємо, що 10 листопада Збройні Сили України звільнили Снігурівку, що на Миколаївщині. Місто перебувало під окупацією російської армії з березня.

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Надихнувшись успіхом контрнаступу ЗСУ на Херсонщині, в Укрзалізниці оголосили про початок нового благодійного проєкту "Квитки до перемоги". Наразі вони несуть лише символічний характер.

Куди можна буде поїхати:

Херсон;

Луганськ;

Донецьк;

Маріуполь;

Сімферополь.

Проєкт проводиться спільно з платформою UNITED24. Гроші від продажу квитків перекажуть на закупівлю автомобілів, які сполучатимуть населені пункти на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

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