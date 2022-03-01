Укрзалізниця виробляє протитанкові "їжаки" на 33 підприємствах

"Укрзалізниця" налагодила виробництво протитанкових "їжаків" на 33 своїх підприємствах із рейок, призначених для ремонту колій.

Про це йдеться в особистому телеграм-каналі голови Укрзалізниці Олександра Камишина.

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Укрзалізниця виробляє протитанкові "їжаки"

Ми мирна організація. Але коли на нашу країну нападають, ми допомагаємо оборонятись.

Вже декілька днів Укрзалізниця робить #залізних_їжачків. Для цього введено в роботу 33 "укрзалізничних" та ще 12 сторонніх підприємств. По всій країні.

Станом на ранок виготовлено 831 штука, відвантажено 517 штук.

Ми закупляли рейки для ремонтів та будівництва нових колій. Але зараз їжачки потрібніші. Так що матеріалів є ще на тисячі їжачків. Переможемо – відбудуємо!,

– пише Камишин.

Для того щоб отримати "їжачків" телефонуйте за номером +380 (50) 445 46 63 – Павло Петрович.



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