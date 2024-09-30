Через обстріл Укрзалізниця закрила перегін Долинська – Миколаїв: як доставлятимуть пасажирів

Окупанти вкотре обстріляли Миколаївську область. Через це перегін Долинська — Миколаїв закрито для руху поїздів.

Про це повідомили в Укрзалізниці близько 02:33. Також сказали, як доставлятимуть пасажирів.

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Закрито перегін Долинська – Миколаїв

Через російський обстріл Миколаївщини, з міркувань безпеки, закрили для руху поїздів перегін Долинська — Миколаїв.

Поїзд 121/122 Київ — Миколаїв буде курсувати до станції Долинська. Пасажирів просимо у будь-якому випадку перебувати у вагоні до ранку та чекати на автобусний трансфер Долинська — Миколаїв, організацією якого ми займаємося прямо зараз,

– заявили в Укрзалізниці.

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