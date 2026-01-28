Росія систематично атакує залізницю: компанія попередила українців про додаткові обмеження

Укрзалізниця запроваджує додаткові безпекові обмеження через посилення російських ударів по залізничній інфраструктурі. Насамперед йдеться про тимчасові обмеження руху та зміни у форматі сполучень, зокрема у прифронтових регіонах.

Пасажирів закликають планувати подорожі з запасом часу та уникати пересадок "впритул". Про це повідомила Укрзалізниця.

Дивіться також Людина, на місце якої припав удар, дивом вижила: жахливі деталі атаки на потяг на Харківщині

Які нові безпекові обмеження запровадили?

Укрзалізниця ухвалила низку оперативних рішень у відповідь на зростання загроз для пасажирів і залізничників.

Частину сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежили – автобусні перевізники організовують "стикувальні" рейси до пунктів призначення. Пасажирів таких маршрутів інформують окремо.

Також деякі прямі далекі рейси замінюють сполученнями з приміськими електричками. Про відповідні зміни пасажирам повідомляють персонально.

Крім того, на окремих ділянках – передусім у прифронтових регіонах і зонах підвищеної ворожої активності – запроваджено особливий режим руху. Це може передбачати позапланові зупинки, що впливатиме на вчасність поїздів, зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів.

Що відомо про удари по залізниці 27 січня?