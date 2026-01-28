Росія систематично атакує залізницю: компанія попередила українців про додаткові обмеження
- Укрзалізниця запроваджує тимчасові обмеження руху та зміни у форматі сполучень через посилення російських ударів по залізничній інфраструктурі.
- На окремих ділянках, особливо у прифронтових регіонах, запроваджено особливий режим руху, що може включати позапланові зупинки, впливаючи на вчасність поїздів.
Укрзалізниця запроваджує додаткові безпекові обмеження через посилення російських ударів по залізничній інфраструктурі. Насамперед йдеться про тимчасові обмеження руху та зміни у форматі сполучень, зокрема у прифронтових регіонах.
Пасажирів закликають планувати подорожі з запасом часу та уникати пересадок "впритул". Про це повідомила Укрзалізниця.
Які нові безпекові обмеження запровадили?
Укрзалізниця ухвалила низку оперативних рішень у відповідь на зростання загроз для пасажирів і залізничників.
Частину сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежили – автобусні перевізники організовують "стикувальні" рейси до пунктів призначення. Пасажирів таких маршрутів інформують окремо.
Також деякі прямі далекі рейси замінюють сполученнями з приміськими електричками. Про відповідні зміни пасажирам повідомляють персонально.
Крім того, на окремих ділянках – передусім у прифронтових регіонах і зонах підвищеної ворожої активності – запроваджено особливий режим руху. Це може передбачати позапланові зупинки, що впливатиме на вчасність поїздів, зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів.
Що відомо про удари по залізниці 27 січня?
27 січня пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп" у Барвінківській громаді на Харківщині був атакований дронами. Горів вагон та електровоз.
Унаслідок атаки двоє людей зазнали поранень, на місце прибули екстрені служби, а для евакуйованих пасажирів організовано резервні автобуси.
Президент Зеленський заявив, що удар дронів по цивільному потягу є актом тероризму. У вагоні на момент влучання було 18 людей.
Попри загрози, Укрзалізниця продовжує рух поїздів, водночас адаптуючи логістику до безпекової ситуації. Компанія наголошує: вчасність і швидкість важливі, однак пріоритетом залишається безпека пасажирів і працівників залізниці.