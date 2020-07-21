В Укрзалізниці анонсували продаж квитків ще на п'ять поїздів далекого сполучення. Потяги курсуватимуть до традиційних місць відпочинку українців: у Західну Україну та Причорномор’я.

Укрзалізниця запускає п'ять поїздів далекого сполучення, інформує пресслужба компанії. Читайте також Укрзалізниця відновила роботу ще трьох приміських потягів: напрямки Відкрили продаж квитків на поїзди: № 702/701 Львів – Чернівці: з 20 липня курсуватиме щоденно, крім середи. Перший виїзд зі Львова 21 липня, а з Чернівців — 22 липня.

з 20 липня курсуватиме щоденно, крім середи. Перший виїзд зі Львова 21 липня, а з Чернівців — 22 липня. № 41/42 Дніпро – Трускавець: з 21 липня курсуватиме через день. З Дніпра відправиться 21 липня, з Трускавця – 22 липня;

з 21 липня курсуватиме через день. З Дніпра відправиться 21 липня, з Трускавця – 22 липня; № 136/135 Чернівці – Одеса відправиться у щоденний рейс з Чернівців та з Одеси з 22 липня;

відправиться у щоденний рейс з Чернівців та з Одеси з 22 липня; № 45/46 Ужгород – Лисичанськ вирушить з Ужгорода 24 липня, з Лисичанська – 26 липня. Курсуватиме один раз на три дні;

вирушить з Ужгорода 24 липня, з Лисичанська – 26 липня. Курсуватиме один раз на три дні; № 317/318 Запоріжжя – Одеса їздитиме через день. Зі Запоріжжя відправиться 24 липня, з Одеси – 25 липня. Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах. Дізнайтеся більше Чому Укрзалізниця продає квитки на усі місця в потягах: пояснення МОЗ Дотримання карантину в поїздах усі потяги проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання;

у кожному вагоні встановлений санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину;

поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд;

для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.