Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця – Святошин

Укрзалізниця запускає з 21-го березня човникові рейси Дарниця – Святошин. Поїзд буде робити зупинку на Центральному залізничному вокзалі.

Поїзд призначений, щоб допомогти мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий. Окрім того, поїзд зручний, щоб дістатися на вокзал, поки червона лінія метро працює з обмеженнями.

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Розклад поїзду

Зі станцій Дарниця та Святошин поїзди вирушатимуть щогодини починаючи з 07:30.

Останні рейси о 18:30.

Поїзди робитимуть зупинки на станціях:

Лівий Берег;

Видубичі;

Київ-Деміївський;

Протасів Яр;

Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна);

Караваєві Дачі;

Київ-Волинський;

Борщагівка-Технічна;

Борщагівка.

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. Поїзд складатиметься з 6 вагонів. Вартість проїзду 15 гривень. Квитки можна придбати у касира на борту або в офіційному чат-боті Укрзалізниці.