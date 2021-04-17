Укрзалізниця запускає додаткові потяги на травневі свята: перелік

Оскільки попит на залізничні квитки на Великдень зростає, Укрзалізниця вирішила запустити додаткові рейси. Зокрема, у напрямках Київ – Ужгород, Харків – Одеса, Суми – Вінниця тощо.

Таким чином хочуть забезпечити рівномірний розподіл пасажирів. Важливо, аби в потягах було можливо зберігати соціальну дистанцію та люди на вокзалах менше перетинались.

До теми Укрзалізниця хоче на свята запустити 11 додаткових поїздів на Закарпатті

Перелік потягів

№29/30 Київ – Ужгород. З Києва вирушає 29, 30 квітня та 2, 3, 7, 8, 9 травня. З Ужгорода – 30 квітня та 1, 3, 4, 8, 9, 10 травня.

№124/123 Київ – Костянтинівка. З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 10 травня. З Костянтинівки – 1, 4, 8, 11 травня.

№138/137 Хмельницький – Лисичанськ. З Хмельницького вирушає 30 квітня, 2 та 8 травня. З Лисичанська – 1, 3 та 9 травня.

№209/210 Харків – Одеса. З Харкова вирушає 30 квітня та 2 травня. З Одеси – 1 та 3 травня.

№239/240 – 207/208 Київ – Ужгород. З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 9 травня. З Ужгорода – 1, 4, 8, 10 травня.

№242/241 – 210/212 Харків – Одеса. З Харкова вирушає 7 травня. З Одеси – 9 травня.

№211/212 Харків – Львів. З Харкова вирушає 30 квітня та 3, 7, 9 травня, а зі Львова – 1, 4, 8, 10 травня.

№232/231 Запоріжжя – Івано-Франківськ. З Запоріжжя вирушає 30 квітня та 8 травня, з Івано-Франківська – 1 та 9 травня.

№243/244 Київ – Рахів. З Києва вирушає 29 квітня 3, 7 та 9 травня, з Рахова – 30 квітня, 4, 8 та 10 травня.

№254/253 Київ – Маріуполь. З Києва вирушає 30 квітня та 3, 9 травня, з Маріуполя – 1, 4 та 10 травня.

№251/252 Харків – Миколаїв. З Харкова вирушає 29 квітня та 9 травня. З Миколаєва – 30 квітня та 10 травня.

№298/297 Миколаїв – Київ. З Миколаєва вирушає 29 квітня, 4, 6, 10 травня. З Києва – 30 квітня, 5, 7, 11 травня.

№745/746 "Бойківський експрес" Київ – Славське. Рейси 1 та 4 травня туди і назад.

№774/773 Київ – Шостка. З Києва та Шостки вирушає 4, 10 травня.

№779/780 Суми – Вінниця. Із Сум та Вінниці вирушає 30 квітня, 4, 7 та 10 травня.

№781/782 Черкаси – Київ. З Черкас та Києва вирушає 4, 10 травня.

Квити на ці рейси продають вже з 17 квітня.

До речі Укрзалізниця відновлює рух потяга Львів – Ужгород