Укрзалізниця запускає кільцевий маршрут електрички у Києві

28 березня 2022 , 10:39
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Джерело:

телеграм Укрзалізниці

З понеділка, 28 березня, Укрзалізниця запустила кільцевий маршрут електрички у Києві. Це дасть змогу мешканцям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися центрального вокзалу.

Як зазначили в Укрзалізниці, це стало реакцією на популярність шатла Дарниця – Святошин.

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Електричка проходитиме Борщагівку, Сирець та на доступній відстані на південь від масиву Оболонь, де рух транспорту наразі ускладнений.

Зупинки електропоїзда:

  • Дарниця (платформа міської електрички),
  • платформа Лівий Берег (Березняки),
  • Видубичі,
  • Київ-Деміївський,
  • Протасів Яр,
  • Київ-Пасажирський (платформа Північна, за ТЦ "Полісся"),
  • Караваєві Дачі,
  • Київ-Волинський,
  • Борщагівка-Технічна,
  • Борщагівка,
  • Святошин,
  • Рубежівський (парк Нивки),
  • Сирець,
  • Вишгородська,
  • Зеніт (проспект Бандери),
  • Почайна,
  • Троєщина-2 (Русанівські сади),
  • Троєщина,
  • Київ-Дніпровський,
  • Лівобережна (біля метро).

Розклад електрички

Поїзди з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) вирушатимуть щогодини з 06:10, останній рейс о 18:10.

Поїзди з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) вирушатимуть щогодини, починаючи з 06:15, останній рейс о 18:15. Останні рейси в обидвох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.

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Автор: Альона Захарова