Укрзалізниця запускає кільцевий маршрут електрички у Києві

З понеділка, 28 березня, Укрзалізниця запустила кільцевий маршрут електрички у Києві. Це дасть змогу мешканцям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися центрального вокзалу.

Як зазначили в Укрзалізниці, це стало реакцією на популярність шатла Дарниця – Святошин.

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Електричка проходитиме Борщагівку, Сирець та на доступній відстані на південь від масиву Оболонь, де рух транспорту наразі ускладнений.

Зупинки електропоїзда:

Дарниця (платформа міської електрички),

платформа Лівий Берег (Березняки),

Видубичі,

Київ-Деміївський,

Протасів Яр,

Київ-Пасажирський (платформа Північна, за ТЦ "Полісся"),

Караваєві Дачі,

Київ-Волинський,

Борщагівка-Технічна,

Борщагівка,

Святошин,

Рубежівський (парк Нивки),

Сирець,

Вишгородська,

Зеніт (проспект Бандери),

Почайна,

Троєщина-2 (Русанівські сади),

Троєщина,

Київ-Дніпровський,

Лівобережна (біля метро).

Розклад електрички

Поїзди з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) вирушатимуть щогодини з 06:10, останній рейс о 18:10.

Поїзди з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) вирушатимуть щогодини, починаючи з 06:15, останній рейс о 18:15. Останні рейси в обидвох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.

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