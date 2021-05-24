Укрзалізниця запускає "Прикарпатський експрес", що з'єднає одразу 3 туристичні регіони

Укрзалізниця запускає потяг "Прикарпатський експрес" сполученням Івано-Франківськ – Ківерці. Він поєднає 3 туристичні регіони.

Мовиться про Прикарпаття, Волинь та Галичину. Потяг курсуватиме з 29 травня 2021 року щоденно, крім середи.

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З Івано-Франківська він відправлятиметься о 15:20. До Ківерців експрес прибуватиме о 23:50.

Потяг обладнаний розетками, системою кондиціонування повітря та комфортний для пасажирів з інвалідністю.

Експрес проходить через такі міста:

Калуш;

Долину;

Моршин;

Стрий;

Львів;

Підзамче;

Радехів;

Стоянів;

Горохів;

Луцьк.

У зворотному напрямку "Прикарпатський експрес" вирушатиме з 31 травня 2021 року щоденно, крім середи та четверга.

З Ківерців відправлятиметься о 5:14 ранку (о 5:30 з Луцька). Прибуття до Івано-Франківська – о 13:38.

Також, щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів – Івано-Франківськ. А з 2 червня 2021 і кожної середи потяг №807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом.