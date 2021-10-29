Укрзалізниця запускає святковий ретропоїзд: куди відправиться рейс

До Дня залізничника в Україні запустять святковий ретропоїзд. Він курсуватиме з 30 жовтня по 4 листопада.

Маршрут потяга пролягатиме від станції Київ – Пасажирський через Київ – Волинський, Почайна, Дарниця, Київ – Деміївський та зворотно. Зупинок на станціях не буде.

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Детальніше про маршрут

Потяг відправлятиметься о 12:50, а прибуватиме о 15:19. Перед відправленням, з 12:15, відвідувачі зможуть побачити театралізовану екскурсійну програму з візуалізації ключових подій історії залізниці України. Її організовуватиме творче об'єднання "Ніч в Університеті".

Також пасажири зможуть безкоштовно відвідати Музей залізничного транспорту, що розташований біля Південного вокзалу.

Ціна квитка становитиме 62,68 гривні.



УЗ запустить ретропотяг / Фото "Укрзалізниці"

Нові напрямки Укрзалізниці у 2022 році

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