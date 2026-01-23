Укрзалізниця запускає новий поїзд на популярний напрямок
- Укрзалізниця запускає новий щоденний поїзд №26/25 Одеса – Рахів з 3 лютого.
- Маршрут включає зупинки у низці міст, квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.
Укрзалізниця призначає новий поїзд далекого сполучення Одеса – Рахів. Рішення ухвалили через високий попит на поїздки з Півдня України до Карпатського регіону.
Поїзд курсуватиме щоденно з 3 лютого. Про це повідомили в Укрзалізниці.
Що відомо про новий поїзд на Закарпаття?
У зв'язку з високим попитом на подорожі в регіон Укрзалізниця запускає новий поїзд №26/25 Одеса – Рахів. Він почне курсувати з 3 лютого з Одеси та з 4 лютого з Рахова.
Розклад руху Укрзалізниця повідомила наступний:
- з Одеси поїзд вирушатиме о 18:38 та прибуватиме до Рахова о 13:20 наступного дня,
- у зворотному напрямку – з Рахова о 14:21, прибуття в Одесу – о 08:38.
Зазначається, що маршрут пролягатиме через Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню та Кваси.
У складі поїзда курсуватимуть вагони люкс, купейні, плацкартні вагони з жіночими та дитячими купе,
– йдеться в повідомленні.
Квитки придбати можна вже у застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті та в касах вокзалів. До речі, поїзд також бере участь у програмі "3 000 кілометрів Україною".
Що відомо про програму "3 000 кілометрів Україною"?
Державна програма "3 000 кілометрів Україною" раніше мала назву "УЗ-3000". Вона розпочала роботу 3 грудня 2025 року.
За умовами програми, пасажири можуть безкоштовно проїхати до 3 тисяч кілометрів залізницею в межах України.
За даними міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, за перший місяць українці оформили близько 80 тисяч безплатних квитків. Ініціатива, за його словами, допомогла зменшити навантаження на залізничні перевезення, зокрема до прифронтових регіонів.