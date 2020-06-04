Укрзалізниця запустила перші потяги на Захід України: які напрямки
1 червня стартував третій етап пом’якшення карантину та разом із ним відбувся запуск пасажирських перевезень залізницею. Щоправда, через несприятливу епідситуацію потяги на Захід України не їздили. Проте вже 3 червня у перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого сполучення у цьому напрямку.
Про запуск перших потягів на Захід України повідомила пресслужба Укрзалізниці. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці компанії.
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У які рейси вирушили перші потяги на Захід України
- №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка;
- №7/8 Київ – Івано-Франківськ;
- №749/750 Київ – Івано-Франківськ;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №98/97 Ковель – Київ;
- №772/771 Хмельницький – Київ.
Особливості купівлі квитків на ці потяги
Згідно з постановою Кабміну, продаж квитків відкрито лише на 50% місць у поїздах. Наразі білети можна купити як на офіційному сайті Укрзалізниці, так і у касах.
Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Крім того, в них перевірятимуть температуру. Але вимірюватимуть її лише:
- під час перевірки квитків у поїздах Інтерсіті;
- під час посадки до вагону у нічних поїздах.
Крім того, вищезазначені поїзди робитимуть зупинку лише в тих населених пунктах, де регіональні комісії з надзвичайних ситуацій надали дозвіл на відновлення пасажирських залізничних перевезень.
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Що відомо про відновлення залізничного пасажирського руху
- Сталося це 1 червня в межах третього етапу послаблення карантину.
- Тоді Укрзалізниця відновила рух 439 електричок, щоправда не у всіх регіонах України.
- Крім того, почали їздити потяги далекого сполучення – Інтерсіті+, а також нічні поїзди з вагонами купе та люкс.
- Також уже можна купити білети й у плацкартні вагони.
- Потяги курсують лише між тими регіонами, де є сприятливою епідеміологічна ситуація.
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Між якими містами відновлено пасажирський залізничний рух / Інфографіка Укрзалізниці