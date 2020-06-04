1 червня стартував третій етап пом’якшення карантину та разом із ним відбувся запуск пасажирських перевезень залізницею. Щоправда, через несприятливу епідситуацію потяги на Захід України не їздили. Проте вже 3 червня у перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого сполучення у цьому напрямку.

Про запуск перших потягів на Захід України повідомила пресслужба Укрзалізниці. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці компанії.

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У які рейси вирушили перші потяги на Захід України

№1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка;

№7/8 Київ – Івано-Франківськ;

№749/750 Київ – Івано-Франківськ;

№29/30 Київ – Ужгород;

№98/97 Ковель – Київ;

№772/771 Хмельницький – Київ.

Особливості купівлі квитків на ці потяги

Згідно з постановою Кабміну, продаж квитків відкрито лише на 50% місць у поїздах. Наразі білети можна купити як на офіційному сайті Укрзалізниці, так і у касах.

Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Крім того, в них перевірятимуть температуру. Але вимірюватимуть її лише:

під час перевірки квитків у поїздах Інтерсіті;

під час посадки до вагону у нічних поїздах.

Крім того, вищезазначені поїзди робитимуть зупинку лише в тих населених пунктах, де регіональні комісії з надзвичайних ситуацій надали дозвіл на відновлення пасажирських залізничних перевезень.

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Що відомо про відновлення залізничного пасажирського руху

Сталося це 1 червня в межах третього етапу послаблення карантину.

Тоді Укрзалізниця відновила рух 439 електричок, щоправда не у всіх регіонах України.

Крім того, почали їздити потяги далекого сполучення – Інтерсіті+, а також нічні поїзди з вагонами купе та люкс.

Також уже можна купити білети й у плацкартні вагони.

Потяги курсують лише між тими регіонами, де є сприятливою епідеміологічна ситуація.

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Між якими містами відновлено пасажирський залізничний рух / Інфографіка Укрзалізниці