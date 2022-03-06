Важливо для волонтерів: Укрзалізниця запустила сервіс логістики гуманітарки "Залізна допомога"

Уся Україна об'єдналася задля боротьби з окупантами. В областях, де наразі немає активних воєнних дій, працюють волонтери, які збирають гуманітарну допомогу. Щоб вивезти її звідти, Укрзалізниця запустила сервіс логістики "Залізна допомога".

Укрзалізниця вже декілька днів працює над тим, щоб гуманітарні вантажі організовано їхали із заходу на схід. Для відправників перевезення – безкоштовні.

Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Укрзалізниця запустила сервіс логістики гуманітарної допомоги

Раніше в порожні пасажирські вагони після висадки евакуйованих пасажирів, вантажили гуманітарну допомогу і відправляли її назад на схід. Зараз її відправляють й вагонними партіями. Також в компанії вже освоюють контейнерні партії із-за кордону. 5 березня доправили 573 тонни гуманітарної допомоги в пасажирських вагонах та 50 товарних вагонів.

Потяги їдуть з Львова, Чернівців, Ковеля. Окрім цього, до списку додаються інші міста України та закордону. Гуманітарну допомогу везуть у Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одесу та інші міста. Перевозять лише медикаменти, харчові продукти, одяг, дитячі товари тощо. Зауважте, що у вагонах Укрзалізниці не транспортують зброю, коктейлі молотова та іншу військову амуніцію.

Як скористатись послугою

Усю інформацію про "Залізну допомогу" можна дізнатися на сайті або в колцентрі за номером 0 800 503 222.

Якщо вам потрібно перевезти партію вагою до 1 тонни, краще передати її пасажирським вагоном. Перелік точок приймання вантажу та контакти для координації можна переглянути за посиланням.

Якщо вага партії становить понад тонну, її краще відправите вантажним вагоном. Перелік складів, куди можна привезти передачу і де її завантажать у вагон, можна переглянути за посиланням.

Перевезення для відправників є безкоштовним. Вагони з допомогою їдуть на адреси облдержадміністрацій та ВЦА. Далі її розподіляють.

Наразі Укрзалізниця працює за графіком. Однак в нього тепер вписалися й евакуація пасажирів, і перевезення гуманітарки.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!