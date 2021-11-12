Укрзалізниця збільшує кількість поїздів до Буковелю
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця вирішила збільшити кількість потягів, які курсуватимуть до гірськолижного курорту Буковель. Також у компанії повідомили по намір перейменувати станцію Татарів на Татарів – Буковель.
У компанії вже ініціювали процедуру перейменування станції.
Нещодавно До 2024 року швидкісні потяги курсуватимуть між усіма обласними центрами України
Через станцію курсуватимуть 7 потягів
Такі зміни пов'язують з тим, що станція є найближчою до курорту Буковель. Дорога займає всього 20 хвилин, за які долають ці 15 кілометрів.
Згідно з новим графіком руху, через станцію прямуватимуть 7 потягів:
- №5/6 Маріуполь – Рахів;
- №15/16 Харків – Рахів;
- №55/56 Київ – Рахів;
- №95/96 Київ – Рахів;
- №25/26 Одеса – Рахів;
- №125/126 Миколаїв – Рахів;
- №130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава – Ворохта).
Для зручності відпочивальників організують трансфери
Також, аби у відпочивальників виникло якнайменше незручностей, з 12 грудня організують автобусні трансфери. Автобуси курсуватимуть від вокзалу до Буковеля. Вартість проїзду буде фіксована – 50 гривень.
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Які правила відвідин гірськолижних курортів під час пандемії
- Глава МОЗ Віктор Ляшко оголосив, що відвідувати гірськолижні курорти в Україні зможуть лише вакциновані туристи.
- Поселятимуть в готелях лише гостей з COVID-сертифікатами.
- Канатною дорогою зможуть користатись теж лише вакциновані.
- Аби не створювати незручностей, готелям пропонують видавати вакцинованим туристам спеціальні браслети.