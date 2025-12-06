Укрзалізниця терміново змінила графіки руху поїздів: які рейси скасували

Росія продовжує прицільно завдавати ударів по залізничній інфраструктурі України. Цієї ночі руйнувань зазнала вузлова станція Фастів та приміський рухомий склад.

Обійшлось без людських втрат, однак рух приміських поїздів ускладнено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Дивіться також Ворог масовано вдарив по залізничній інфраструктурі Фастова

Які зміни є в русі поїздів?

Через російську атаку Укрзалізниця обмежила приміські маршрути з боку Києва по станції Мотовилівка, з боку Козятина – по станції Кожанка, з Миронівки – по станції Фастів-2. Замість маршрутів Київ – Фастів-1 організовано човниковий рух Київ – Мотовилівка.

Регіональний поїзд №892 Фастів – Славутич встановлюють в сполученні Боярка – Славутич, графік руху залишається без змін.

Окрім цього, тимчасово не курсуватимуть поїзди в напрямках Житомира та Василькова. Зокрема, рейси:

№6491 Фастів-1 – Житомир;

№7034 Житомир – Київ-Пасажирський (Приміський);

№7037 Київ-Пасажирський (Приміський) – Житомир;

№6042 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський (Приміський);

№6041 Київ-Пасажирський (Приміський) – Васильків-Центр;

№6046 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський (Приміський).

Також через вимушену заміну рухомого складу тимчасово не курсуватимуть поїзди:

№6851 Чернігів – Славутич;

№6854 Славутич – Чернігів;

№6853 Чернігів – Славутич;

№6856 Славутич – Чернігів.

Зверніть увагу! Укрзалізниця радить пасажирам заздалегідь уточнювати актуальний розклад, оскільки зміни можуть оновлюватися в міру виконання ремонтних робіт та оцінки технічного стану шляхів.

Наслідки атаки на Україну: коротко про головне