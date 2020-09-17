В Укрзалізниці повідомили про зміну графіка швидкісного поїзда Інтерсіті+, який курсував сполученням Київ – Харків. У відомстві також повідомили про причину.

Відтак, зміни вирішили внести через плановий ремонт. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Планові роботи заплановано на період з 15 по 23 жовтня.

Відтепер замість поїзда №724/723 Київ – Харків курсуватиме поїзд №720/719 Київ – Харків. Після завершення ремонтних робіт перший відновить курсування.

Графік роботи

зі столиці він відправлятиметься 15, 16, 18, 22 та 23 жовтня;

з Харкова – 16, 17, 19, 23 і 24 жовтня.

Поїзд зупинятиметься у Борисполі, Гребінці, Миргороді, Полтаві й на інших станціях. Загалом між Києвом та Харковом курсуватимуть 3 швидкісні поїзди.

Довідка. Напередодні Укрзалізниця закрила продаж квитків з 6 станцій, які потрапили в червону зону карантину. Однак висадка пасажирів буде доступною.